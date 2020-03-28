В Нур-Султане на неделю приостановится работа общественного транспорта

Власти столицы Казахстана в целях недопущения распространения COVID-19 приняли решение приостановить с 30 марта по 5 апреля движение общественного транспорта в городе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава администрации Нур-Султана Алтай Кульгинов.

"Как вы знаете, количество заболевших продолжает расти, к сожалению, есть летальный исход. Это еще раз подтверждает то, насколько опасна инфекция, и как важно соблюдать все меры безопасности. Эту больницу мы закрыли на карантин, некоторых врачей положили на карантин. Еще один объект на карантине - автобусный парк №1. В ходе мониторинга выявлено, что работник оказался контактным по коронавирусу", - цитирует его в субботу пресс-служба мэрии.

По словам градоначальника, без жестких мер не удастся замедлить и остановить распространение инфекции. "Поэтому с 30 марта по 5 апреля общественный транспорт приостанавливается. Проведем тотальную проверку работников автобусного парка", - указал он.

Как напомнил Кульгинов, чтобы создать условия для самоизоляции, с 30 марта по 5 апреля будет приостановлена деятельность большинства предприятий и организаций. "За исключением работы медиков, правоохранительных органов, коммунальных служб и сотрудников, обеспечивающих жизнедеятельность города. "Мы поможем с транспортом тем, кто на передовой в борьбе с инфекцией", - отметил глава администрации.