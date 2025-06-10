В новый пакет санкций ЕС не включены российские атомные проекты

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении добиваться снижения потолка цен на российскую нефть на предстоящей встрече G7 в Канаде.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении добиваться снижения потолка цен на российскую нефть на предстоящей встрече G7 в Канаде.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе.

"Наши команды, разумеется, находятся в контакте в рамках G7, особенно с представителями США. Мы серьезно привержены цели заставить Россию при помощи этих санкций сесть за стол переговоров, серьезно относиться к этим переговорам по достижению устойчивого мира. Это общая цель", - сказала она.

Глава ЕК также подтвердила, что планируемый 18-й пакет санкций будет предусматривать снижение потолка цен на нефть с $60 до $45 за баррель и запрет на использование газопроводов "Северный поток".

Санкции в отношении российской атомной промышленности и атомного экспорта, вопреки ожиданиям, не вошли в проект нового пакета ограничительных мер.

Ранее источники в Брюсселе утверждали, что в новый пакет санкций ЕС войдут меры против российского нефтяного и атомного энергетических секторов.