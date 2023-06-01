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В новый пакет помощи США для Украины вошли Avenger и ракеты для Patriot

В новый пакет помощи США для Украины вошли Avenger и ракеты для Patriot Администрация президента США Джо Байдена выделила Украине новый пакет военной помощи стоимостью $300 млн.
Другие страны
1 июня 2023 г. 03:07
В новый пакет помощи США для Украины вошли Avenger и ракеты для Patriot

Администрация президента США Джо Байдена выделила Украине новый пакет военной помощи стоимостью $300 млн.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Пентагона.

В него вошли дополнительные боеприпасы для комплексов Patriot и для реактивных систем залпового огня HIMARS, ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger, ракеты "воздух-воздух" с радиолокационным наведением AIM-7 Sparrow для противовоздушной обороны. Также в списке вооружений 105-мм танковые боеприпасы, артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм, боеприпасы для беспилотников.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin Ukraynaya yeni yardım paketinə “Avenger” və “Patriot” üçün raketlər daxildir

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