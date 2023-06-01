В новый пакет помощи США для Украины вошли Avenger и ракеты для Patriot

Администрация президента США Джо Байдена выделила Украине новый пакет военной помощи стоимостью $300 млн.

Администрация президента США Джо Байдена выделила Украине новый пакет военной помощи стоимостью $300 млн.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Пентагона.

В него вошли дополнительные боеприпасы для комплексов Patriot и для реактивных систем залпового огня HIMARS, ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger, ракеты "воздух-воздух" с радиолокационным наведением AIM-7 Sparrow для противовоздушной обороны. Также в списке вооружений 105-мм танковые боеприпасы, артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм, боеприпасы для беспилотников.