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В Новой Зеландии не выявили новых случаев коронавируса

​В Новой Зеландии не выявили новых случаев коронавируса

Власти Новой Зеландии впервые за шесть недель не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом на территории страны.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минздрава островного государства.

"Сегодня мы не зафиксировали случаев COVID-19. Общее число подтвержденных и вероятных случаев заражения по-прежнему составляет 1 487", — сказал представитель ведомства.

Также за последние 24 часа в стране не зафиксировали погибших от инфекции. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии скончались 20 человек, выздоровели 1 276 пациентов.

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