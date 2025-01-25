О нас

В Новосибирске при пожаре в частном доме погибли три человека, включая ребенка

В Новосибирске при пожаре в частном доме погибли три человека, включая ребенка Пожар произошел в частном доме в Новосибирске, погибли двое взрослых и ребенок, один человек госпитализирован.
Другие страны
25 января 2025 г. 07:24
В Новосибирске при пожаре в частном доме погибли три человека, включая ребенка

Пожар произошел в частном доме в Новосибирске, погибли двое взрослых и ребенок, один человек госпитализирован.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС РФ по региону.

"В Новосибирске при разборе обгоревших конструкций в частном доме пожарные обнаружили двух взрослых и ребенка без признаков жизни. Хозяина жилья госпитализировали в ожоговый центр в тяжелом состоянии. На месте происшествия с родственниками и соседями погибших работают психологи МЧС России", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что около трех часов ночи в городе загорелся частный бревенчатый дом, во время проведения работ произошло обрушение веранды и перекрытий дома. По словам соседей, в нем проживала семейная пара, накануне к ним в гости приехала дочь и внучка.

Всего к ликвидации возгорания на 12 кв.м были привлечены 28 человек и 8 единиц техники МЧС России.

"Причину и обстоятельства пожара предстоит выяснить следственно-оперативной группе, в составе которой дознаватели МЧС России и следователи Следственного комитета", - указывается в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyada fərdi evdə baş verən yanğında biri uşaq olmaqla üç nəfər ölüb

Экслюзивные новости

​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi