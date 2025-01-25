В Новосибирске при пожаре в частном доме погибли три человека, включая ребенка

Пожар произошел в частном доме в Новосибирске, погибли двое взрослых и ребенок, один человек госпитализирован.

Пожар произошел в частном доме в Новосибирске, погибли двое взрослых и ребенок, один человек госпитализирован.

Как передает Report , об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС РФ по региону.

"В Новосибирске при разборе обгоревших конструкций в частном доме пожарные обнаружили двух взрослых и ребенка без признаков жизни. Хозяина жилья госпитализировали в ожоговый центр в тяжелом состоянии. На месте происшествия с родственниками и соседями погибших работают психологи МЧС России", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что около трех часов ночи в городе загорелся частный бревенчатый дом, во время проведения работ произошло обрушение веранды и перекрытий дома. По словам соседей, в нем проживала семейная пара, накануне к ним в гости приехала дочь и внучка.

Всего к ликвидации возгорания на 12 кв.м были привлечены 28 человек и 8 единиц техники МЧС России.

"Причину и обстоятельства пожара предстоит выяснить следственно-оперативной группе, в составе которой дознаватели МЧС России и следователи Следственного комитета", - указывается в сообщении.