В Новой Зеландии запретили искать новые месторождения нефти в море

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Правительство Новой Зеландии запретило поиски новых месторождений нефти и газа в море.

Как передает Report, об этом сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

"Мы оберегаем будущие поколения от пагубных последствий изменения климата", – заявила она

Министр энергетики и природных ресурсов Меган Вудз уточнила, что запрет не подразумевает отзыва ранее выданных лицензии на геологоразведку, которая, по её словам, может продолжаться до 2030 года.

Представители оппозиции, в свою очередь, раскритиковали решение правительства, назвав его "экономическим вандализмом", так как нефтегазовые компании "создают тысячи рабочих мест" и ежегодно пополняют бюджет страны.