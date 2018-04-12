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    В Новой Зеландии запретили искать новые месторождения нефти в море

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Правительство Новой Зеландии запретило поиски новых месторождений нефти и газа в море.

    Как передает Report, об этом сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

    "Мы оберегаем будущие поколения от пагубных последствий изменения климата", – заявила она

    Министр энергетики и природных ресурсов Меган Вудз уточнила, что запрет не подразумевает отзыва ранее выданных лицензии на геологоразведку, которая, по её словам, может продолжаться до 2030 года.

    Представители оппозиции, в свою очередь, раскритиковали решение правительства, назвав его "экономическим вандализмом", так как нефтегазовые компании "создают тысячи рабочих мест" и ежегодно пополняют бюджет страны.

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