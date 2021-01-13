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В Новой Зеландии задержали мужчину с топором, разбившего двери парламента

В Новой Зеландии задержали мужчину с топором, разбившего двери парламента Мужчины разбил стекло на двух центральных дверях в парламент
Другие страны
13 января 2021 г. 13:03
В Новой Зеландии задержали мужчину с топором, разбившего двери парламента

Полиция Новой Зеландии задержала мужчину, пришедшего к зданию парламента с топором и разбившего стеклянные двери в здание. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание New Zealand Herald.

Полиция прибыла к зданию парламента в Веллингтоне в 5.25 после того, как на улице заметили мужчину с топором, который разбил стекло на двух центральных дверях в парламент, на других заметны следы ударов.

"Мужчина повредил стеклянные панели, но не пытался проникнуть в здание", - сообщили в полиции.

Как сообщает издание, 31-летнему мужчине были предъявлены обвинения в умышленном нанесении ущерба и владении оружием.

Мужчина предстал перед судом в Веллингтоне в среду. После заседания судья сообщил представителям прессы, что мужчину перевели в "безопасное учреждение" до конца января. По словам судьи, во время слушания обвиняемый выступил с заявлениями, которые подтвердили общую обеспокоенность по поводу его психического здоровья. Однако мужчина не делал каких-либо политических заявлений и не упоминал инцидент с нападением на здание Конгресса в США.

На данный момент в парламенте Новой Зеландии не заседают законодатели - у них период летних каникул.

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Версия на английском языке New Zealand: Man charged with smashing parliament doors with axe
Версия на азербайджанском языке Yeni Zelandiyada parlamentin qapılarını balta ilə qıran şəxs saxlanılıb

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