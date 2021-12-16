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В Новой Зеландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

В Новой Зеландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом Первый случай заражения вариантом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Новой Зеландии у полностью вакцинированного человека, прибывшего в город Окленд из Германии через Дубай, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Другие страны
16 декабря 2021 г. 13:29
В Новой Зеландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения вариантом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Новой Зеландии у полностью вакцинированного человека, прибывшего в город Окленд из Германии через Дубай, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, заразившийся новым штаммом COVID-19 помещен в карантин в одном из отелей города Крайстчерч на 14 дней.

Остальные пассажиры того же рейса будут вынуждены также выдержать карантин в отелях в течение 10 дней.

Вместе с тем, как отмечает RNZ, в Новой Зеландии достигнута цель привить 90% населения страны. То есть, 3,8 миллиона человек уже привиты от COVID-19. Первую дозу вакцины получили 94% новозеландцев.

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