В Новой Зеландии при столкновении машины с поездом погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли и еще двое пострадали в ДТП на железнодорожном переезде в городе Гамильтон.

По меньшей мере три человека погибли и еще двое пострадали в ДТП на железнодорожном переезде в городе Гамильтон.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает полиция страны.

По данным правоохранителей, столкновение поезда и автомобиля произошло на железнодорожном переезде Гамильтона, расположенного в 100 км к югу от крупнейшего города страны Окленд (Северный остров). Ранним утром легковой автомобиль, в котором находились водитель и четверо пассажиров, столкнулся с грузовым поездом. Три человека из числа находившихся в машине умерли на месте происшествия, еще двоих госпитализировали с тяжелыми травмами. Их состояние оценивается как критическое.

В управлении железнодорожных перевозок страны отметили, что переезд "был оборудован светофорами, шлагбаумом и фонарями, но водитель автомобиля проигнорировал предупреждающие сигналы".

В полиции сообщили, что после осмотра места происшествия следователи сосредоточат внимание на выяснении всех причин и обстоятельств ДТП.