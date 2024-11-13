В Новой Зеландии при столкновении машины с поездом погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли и еще двое пострадали в ДТП на железнодорожном переезде в городе Гамильтон.
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По данным правоохранителей, столкновение поезда и автомобиля произошло на железнодорожном переезде Гамильтона, расположенного в 100 км к югу от крупнейшего города страны Окленд (Северный остров). Ранним утром легковой автомобиль, в котором находились водитель и четверо пассажиров, столкнулся с грузовым поездом. Три человека из числа находившихся в машине умерли на месте происшествия, еще двоих госпитализировали с тяжелыми травмами. Их состояние оценивается как критическое.
В управлении железнодорожных перевозок страны отметили, что переезд "был оборудован светофорами, шлагбаумом и фонарями, но водитель автомобиля проигнорировал предупреждающие сигналы".
В полиции сообщили, что после осмотра места происшествия следователи сосредоточат внимание на выяснении всех причин и обстоятельств ДТП.