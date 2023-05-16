В Новой Зеландии при пожаре в хостеле погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли, 30 числятся пропавшими без вести в результате пожара, который произошел в ночь на вторник в хостеле в Веллингтоне.

По меньшей мере шесть человек погибли, 30 числятся пропавшими без вести в результате пожара, который произошел в ночь на вторник в хостеле в Веллингтоне.

Как передает Report, об этом сообщила газета New Zealand Herald.

Согласно ее данным, полиция считает, что число погибших может возрасти. При этом, по оценке главы полиции Веллингтона Дина Сильвестра, оно не достигнет десяти.

Как сообщил собеседник New Zealand Herald, многие постояльцы хостела работают по ночам, в связи с чем их не было в здании, когда начался пожар.

Причины происшествия пока не установлены. На месте работают спасательные службы.