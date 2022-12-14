В Новой Зеландии практически полностью запретят табачные изделия

Новая Зеландия введет почти полный запрет на табак со следующего года.

Новая Зеландия введет почти полный запрет на табак со следующего года.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал ВВС, это предусмотрено законом, принятым парламентом.

Документ запрещает гражданам, родившимся после 2008 года, покупать сигареты или табачные изделия.

Это означает, что количество людей, способных купить табак, будет уменьшаться с каждым годом. К 2050 году, например, 40-летние будут слишком молоды, чтобы покупать сигареты.

Министр здравоохранения Айеша Веррол, представившая законопроект, сказала, что это шаг "к бездымному будущему".

"Тысячи людей проживут более долгую и здоровую жизнь, а система здравоохранения улучшит свое положение на 5 миллиардов новозеландских долларов (3,2 миллиарда долларов США - ред.) за счет отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением", - сказал доктор Верролл.

Уровень курения в Новой Зеландии уже находится на историческом минимуме: согласно правительственной статистике, опубликованной в ноябре, ежедневно курят всего 8% взрослых — по сравнению с 9,4% в прошлом году.

Есть надежда, что законопроект о среде, свободной от табачного дыма, сократит это число до менее чем 5% к 2025 году с конечной целью полного искоренения этой практики.