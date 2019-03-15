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В Новой Зеландии повысили уровень угрозы безопасности до высокого

Премьер-министр Новой Зеландии: Наш национальный уровень угрозы безопасности был повышен с низкого до высокого
© AP

В связи со стрельбой в Крайстчерче, жертвами которой стали 40 человек, уровень угрозы безопасности в стране повышен до высокого.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявила премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в ходе обращения.

"Наш национальный уровень угрозы безопасности был повышен с низкого до высокого", - заявила Д.Ардерн.

По меньшей мере 40 человек погибли, еще 20 получили ранения в результате стрельбы, открытой неизвестными в мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Были задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению, среди них гражданин Австралии.

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