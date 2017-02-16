В Новой Зеландии порядка тысячи человек эвакуированы из-за пожаров

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Новой Зеландии были эвакуированы порядка тысячи жителей районов, расположенных к югу от города Крайстчерч, из-за сильных природных пожаров.

Как передает Report, об этом сoобшил Газета.ру

Отмечается, что 13 домов, расположенных в районе Порт-Хилл и соседних пригородах, были полностью разрушены. Службы безопасности помогли организованно покинуть свои дома порядка тысяче человек.

В результате пожаров погиб по крайней мере один человек.