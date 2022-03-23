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В Новой Зеландии отменят обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых профессий

В Новой Зеландии отменят обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых профессий Новая Зеландия отменяет требование обязательной вакцинации против коронавируса для некоторых профессий с 4 апреля 2022 года.
Другие страны
23 марта 2022 г. 12:05
В Новой Зеландии отменят обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых профессий

Новая Зеландия отменяет требование обязательной вакцинации против коронавируса для некоторых профессий с 4 апреля 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

"Контроль вспышки омикрон-варианта коронавируса и высокие показатели вакцинации населения Новой Зеландии позволяют нам безопасно ослабить санитарные ограничения", - указала Ардерн в заявлении, опубликованном на сайте новозеландского правительства, отметив, что часть запретов и требований будет отменена с 4 апреля 2022 года.

Премьер отметила, что страна уже прошла пик вспышки и ежедневный прирост числа зараженных неуклонно снижается, а потому "с 4 апреля документ о вакцинации не будет требоваться для посещения любых общественных и государственных организаций и учреждений".

"Также будет отменено требование об обязательной вакцинации для всех категорий граждан, кроме занятых в сфере здравоохранения, ухода за инвалидами и престарелыми, а также сотрудников пенитенциарной системы. Останется прививка обязательной и для работников пограничной и таможенной служб", - сказала глава правительства.

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Версия на английском языке New Zealand to drop COVID vaccine mandates for some jobs

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