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В Новой Зеландии объявили режим ЧС из-за изменения климата

В Новой Зеландии объявили режим ЧС из-за изменения климата В прошлом году парламент Новой Зеландии принял законопроект о сокращении выбросов углекислого газа до нуля к 2050 году.
Другие страны
2 декабря 2020 г. 15:05
В Новой Зеландии объявили режим ЧС из-за изменения климата

Власти Новой Зеландии объявили о введении режима ЧС в связи с изменением климата. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила правительственная пресс-служба со ссылкой на министра страны по климату Джеймса Шоу.

"За последние три года наше правительство поставило Новую Зеландию на передовую в вопросе борьбы с изменением климата. Объявление режима чрезвычайной климатической ситуации и подкрепление его долгосрочными действиями по сокращению выбросов показывают, что мы намерены далее придерживаться этого пути", — заявил Шоу.

В следующем году власти Новой Зеландии намерены согласовать три бюджетных плана по выбросам в соответствии с законом о сокращении выбросов углерода до нуля. Правительство страны также утвердит и опубликует план сокращения выбросов в рамках согласованных бюджетов. Новая Зеландия намерена пересмотреть свою роль в соответствии с Парижским соглашением 2015 года и принять план по международным климатическим обязательствам на период с 2021 по 2030 годы.

Отмечается, что Новая Зеландия, приняв закон о сокращении выбросов углерода до нуля, на данный момент находится в числе немногих стран, законодательно закрепивших цель борьбы с глобальным потеплением.

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Версия на английском языке New Zealand declares a climate change emergency

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