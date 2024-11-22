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В Новой Зеландии объявили эпидемию коклюша

В Новой Зеландии объявили эпидемию коклюша Министерство здравоохранения Новой Зеландии объявило об эпидемии коклюша в стране.
Другие страны
22 ноября 2024 г. 08:26
В Новой Зеландии объявили эпидемию коклюша

Министерство здравоохранения Новой Зеландии объявило об эпидемии коклюша в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении ведомства.

"В Новой Зеландии наблюдается ранняя стадия эпидемии коклюша, и на государственном уровне принимаются скоординированные ответные меры. Число случаев заболевания по всей стране неуклонно росло в течение нескольких недель, и к настоящему времени оно достигло уровня, соответствующего пороговым значениям для объявления национальной эпидемии", - указано в заявлении.

По данным Минздрава, за четыре недели (с 19 октября по 15 ноября 2024 года) было зарегистрировано 263 новых случая заражения коклюшем, и это самый высокий показатель за текущий год.

"Наша главная проблема в связи с этой эпидемией - риск тяжелого течения заболевания у детей, которые либо слишком малы для вакцинации, либо прививки которых откладываются", - указал руководитель санитарно-эпидемической службы Николас Джонс, отмечая, что наиболее часто болезнь фиксируется среди маори и общин тихоокеанских островных народов.

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Версия на английском языке New Zealand declares whooping cough epidemic
Версия на азербайджанском языке Yeni Zelandiyada göyöskürək epidemiyası elan edilib

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