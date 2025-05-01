В Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение из-за наводнения после дождя

Чрезвычайное положение объявлено в городе Крайстчерч и районе Селвин в Новой Зеландии после того, как проливной дождь спровоцировал масштабное наводнение.

Чрезвычайное положение объявлено в городе Крайстчерч и районе Селвин в Новой Зеландии после того, как проливной дождь спровоцировал масштабное наводнение.

Как передает Report, об этом сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям Марка Митчелла.

"В Крайстчерче и районе Селвин в Кентербери объявлено чрезвычайное положение", - пишет издание.

Кроме того, сильный ветер со скоростью около 150 километров в час обрушился на столицу страны Веллингтон, повредив крыши, повалив деревья и перекрыв дороги.

"Рейсы в аэропорту Веллингтона были отменены как минимум до 6 вечера. Электричество было отключено у сотен людей в столице. Огромные волны обрушились на побережье Веллингтона, выбросив мусор на дороги и сделав вождение опасным", - сообщает газета.

Метеорологическая служба повысила предупреждение о ветре в Веллингтоне до редкого красного уровня с разрушительными штормами и угрозой жизни от летящих предметов и падающих деревьев.