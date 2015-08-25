​В Новой Зеландии нашли крупнейшие запасы золота и серебра

Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Геофизики из США и Новой Зеландии обнаружили в подземных водоемах Острова Северный крупные запасы золота и серебра, сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Всего на острове Северный геофизики обнаружили шесть крупных месторождений драгоценных металлов, расположенных в районе вулканической зоны Таупо. По оценкам ученых, золота в месторождениях содержится более 20, а серебра — более двух тысяч частей на миллиард.

Это позволяет, в случае организации добычи драгоценных металлов, получать до трех миллиардов долларов в год от извлечения золота, и 3,5 млрд. — от серебра. Как отметили геофизики, особенно рентабельной может быть добыча металлов на двух участках - Ротокава и Мокаи (от 680 до 7,5 тыс. кг золота в год).

Как отмечают ученые, для разработки перспективных месторождений необходима разработка технологии безопасного извлечения полезных ископаемых, поскольку в районе вулканической зоны Таупо находится одноименное кратерное озеро — одно из крупнейших пресноводных озер региона и популярное место отдыха новозеландцев и туристов.