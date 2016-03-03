В Новой Зеландии начался итоговый тур референдума по выбору государственного флага

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Новой Зеландии начался второй тур референдума, на котором жители страны должны высказаться "за" или "против" замены государственного флага, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Избиратели должны выбрать между нынешним флагом и альтернативным, на эскизе которого изображена серебряная ветвь папоротника.

По стране разосланы около трех миллионов бюллетеней, волеизъявление осуществляется по почте. Решение будет принято простым большинством голосов.

Предварительные результаты будут оглашены 24 марта.

Первый тур референдума состоялся в конце прошлого года. Тогда жители страны выбирали из пяти предложенных эскизов.