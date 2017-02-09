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    В Новой Зеландии на круизном лайнере произошел взрыв

    Один человек погиб, еще несколько получили ранения

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ На круизном лайнере Emerald Princess в новозеландском порту Чалмерс прогремел взрыв, в результате один человек погиб, еще несколько получили ранения, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Предположительно взорвался газовый баллон на корме судна. На место происшествия прибыла полиция, которая разбирается в произошедшем.

    Круизный лайнер Emerald Princess имеет водоизмещение 8400 тонн. Команда судна составляет 1200 человек. Кроме того, 19-палубный корабль-гигант берет на борт 3080 пассажиров. 

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