В Новой Зеландии на круизном лайнере произошел взрыв

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ На круизном лайнере Emerald Princess в новозеландском порту Чалмерс прогремел взрыв, в результате один человек погиб, еще несколько получили ранения, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Предположительно взорвался газовый баллон на корме судна. На место происшествия прибыла полиция, которая разбирается в произошедшем.

Круизный лайнер Emerald Princess имеет водоизмещение 8400 тонн. Команда судна составляет 1200 человек. Кроме того, 19-палубный корабль-гигант берет на борт 3080 пассажиров.