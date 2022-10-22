В Новой Зеландии чиновникам запретили использовать сложные фразы

Парламент Новой Зеландии принял закон, запрещающий чиновникам использовать сложную лексику и узкоспециальные термины в коммуникации с гражданами.

Парламент Новой Зеландии принял закон, запрещающий чиновникам использовать сложную лексику и узкоспециальные термины в коммуникации с гражданами.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, ожидается, что благодаря простому языку сообщения властей будут лучше понимать мигранты, люди с низким уровнем образования и интеллекта.

"Люди, живущие в Новой Зеландии, имеют право понимать, что правительство просит их делать и каковы их права", - заявила инициатор законопроекта Рэйчел Бояк.

Оппозиция раскритиковала "закон о простом языке" и обещала его отменить после прихода к власти. Политики считают, что он породит еще больше бюрократии - придется следить за чиновниками и анализировать их коммуникацию.