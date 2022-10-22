О нас

В Новой Зеландии чиновникам запретили использовать сложные фразы

В Новой Зеландии чиновникам запретили использовать сложные фразы Парламент Новой Зеландии принял закон, запрещающий чиновникам использовать сложную лексику и узкоспециальные термины в коммуникации с гражданами.
Другие страны
22 октября 2022 г. 08:22
В Новой Зеландии чиновникам запретили использовать сложные фразы

Парламент Новой Зеландии принял закон, запрещающий чиновникам использовать сложную лексику и узкоспециальные термины в коммуникации с гражданами.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, ожидается, что благодаря простому языку сообщения властей будут лучше понимать мигранты, люди с низким уровнем образования и интеллекта.

"Люди, живущие в Новой Зеландии, имеют право понимать, что правительство просит их делать и каковы их права", - заявила инициатор законопроекта Рэйчел Бояк.

Оппозиция раскритиковала "закон о простом языке" и обещала его отменить после прихода к власти. Политики считают, что он породит еще больше бюрократии - придется следить за чиновниками и анализировать их коммуникацию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Финляндии запретят гражданам России заключать сделки с недвижимостью
В Финляндии запретят гражданам России заключать сделки с недвижимостью
22 октября 2022 г. 08:52
В Индии при столкновении автобуса с грузовиком погибли не менее 15 человек
В Индии при столкновении автобуса с грузовиком погибли не менее 15 человек
22 октября 2022 г. 08:08
Украина выступила за продление зерновой сделки
Украина выступила за продление зерновой сделки
22 октября 2022 г. 07:54
В США работают над новым пакетом помощи Украине
В США работают над новым пакетом помощи Украине
22 октября 2022 г. 07:12
Спецкомитет Конгресса США вызвал Трампа для дачи показаний о штурме Капитолия
Спецкомитет Конгресса США вызвал Трампа для дачи показаний о штурме Капитолия
22 октября 2022 г. 06:53
СМИ: ЕС для Франции и Германии лишь инструмент для достижения внешнеполитических целей
СМИ: ЕС для Франции и Германии лишь инструмент для достижения внешнеполитических целей
22 октября 2022 г. 06:32
США хотят установить потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель
США хотят установить потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель
22 октября 2022 г. 06:11
США перебросили в Европу десантную дивизию, готовую зайти в Украину
США перебросили в Европу десантную дивизию, готовую зайти в Украину
22 октября 2022 г. 04:32
Байден заявил о намерении вновь участвовать в президентских выборах
Байден заявил о намерении вновь участвовать в президентских выборах
22 октября 2022 г. 04:14
Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный боезаряд
Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный боезаряд
22 октября 2022 г. 03:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi