О нас

В новой столице Индонезии разрешат только экологически чистый транспорт

В новой столице Индонезии разрешат только экологически чистый транспорт Кроме экологически чистого транспорта, все средства передвижения в новой столице Индонезии, Нусантаре, будут запрещены.
Другие страны
26 сентября 2023 г. 18:36
В новой столице Индонезии разрешат только экологически чистый транспорт

Кроме экологически чистого транспорта, все средства передвижения в новой столице Индонезии, Нусантаре, будут запрещены.

Как передает Report со ссылкой на агентство Antara, об этом сообщила администрация города.

"Все должно быть экологически чистым и зеленым, в особом столичном округе Нусантара не должно быть транспортных средств, использующих ископаемое топливо. Мы все используем экологически чистые транспортные средства", - приводит агентство Antara слова главы администрации Бамбанга Сусантоно.

Он добавил, что под определение экологически чистых подходят электрические, водородные и другие транспортные средства, способные уменьшить вредные выбросы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Only environmentally friendly vehicles to ply in new capital of Indonesia

Самое читаемое

Эрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
ВидеоЭрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
19 сентября 2023 г. 21:18
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34
Президент Турции посетит Нахчыван
Президент Турции посетит Нахчыван
24 сентября 2023 г. 11:44
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
Президент Северного Кипра выразил поддержку Азербайджану в проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе
Президент Северного Кипра выразил поддержку Азербайджану в проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе
20 сентября 2023 г. 12:47
Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора
Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора
20 сентября 2023 г. 20:45
Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо
Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо
21 сентября 2023 г. 11:46
Курс маната к доллару останется стабильным в следующем году
Курс маната к доллару останется стабильным в следующем году
21 сентября 2023 г. 14:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi