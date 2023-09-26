В новой столице Индонезии разрешат только экологически чистый транспорт

Кроме экологически чистого транспорта, все средства передвижения в новой столице Индонезии, Нусантаре, будут запрещены.

Кроме экологически чистого транспорта, все средства передвижения в новой столице Индонезии, Нусантаре, будут запрещены.

Как передает Report со ссылкой на агентство Antara, об этом сообщила администрация города.

"Все должно быть экологически чистым и зеленым, в особом столичном округе Нусантара не должно быть транспортных средств, использующих ископаемое топливо. Мы все используем экологически чистые транспортные средства", - приводит агентство Antara слова главы администрации Бамбанга Сусантоно.

Он добавил, что под определение экологически чистых подходят электрические, водородные и другие транспортные средства, способные уменьшить вредные выбросы.