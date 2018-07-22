В новой конституции Кубы предложили легализовать однополые браки

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В парламенте Кубы представлен новый проект конституции страны.

Как сообщает Report, секретарь Госсовета Кубы Омеро Акоста обратил внимание парламентариев на то, что в ней исключается указание на брак, как на союз исключительно между мужчиной и женщиной.

В конституции Кубы от 1976 года под браком понимался союз между мужчиной и женщиной. В проекте нового основного закона пол вступающих в брак не указывается. «Это акт справедливости, который укрепляет принципы гуманизма, справедливости и [который стремится] избегать долго существовавшей дискриминации», — прокомментировал предлагаемые изменения Акоста. В конституции особо подчеркивается, что на Кубе недопустима дискриминация по гендерному признаку.

Активным защитником прав ЛГБТ сообщества на Кубе является Мариэла Кастро, дочь Рауля Кастро, брата лидера кубинской революции, который возглавлял страну с 2008 по 2018 год. Она возглавляет Кубинский центр сексуального просвещения и одновременно является депутатом Национальной ассамблеи Кубы. В 2008 году она добилась закрепления на законодательном уровне права кубинцев на бесплатную операцию по смене пола. Тогда же она предложила и закрепить право на однополые браки. Мариэла Кастро неоднократно подчеркивала, что отец поддерживает ее устремления, несмотря на то, что раньше сам был гомофобом.

На Кубе с 1979 года декриминализованы однополые отношения, а с 1993 года людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией разрешено служить в армии. В стране регулярно проходят гей-парады. В 2015 году британская газета The Independent описала процесс либерализации отношения к ЛГБТ-сообществу на Кубе термином «Радужная революция».