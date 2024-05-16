В Новой Каледонии задержаны свыше 200 человек

Более 200 человек были задержаны в ходе в Новой Каледонии.

Более 200 человек были задержаны в Новой Каледонии.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала France 2 заявил в четверг глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Были задержаны 206 граждан", - отметил он.

12.55

Полиция в Новой Каледонии задержала человека, подозреваемого в убийстве двух человек в ходе беспорядков.

Как передает Report со ссылкой на телеканал France 2, об этом заявил в четверг глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"К большому счастью, насколько я знаю, погибших больше не было. Вместе с этим полиция задержала человека, ответственного за смерть двух канаков", - заявил он.

Отметим, что в ответ на бурные протесты в Нумеа, столице Новой Каледонии, французские власти ввели комендантский час и запретили проведение массовых мероприятий.