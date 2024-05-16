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В Новой Каледонии задержаны свыше 200 человек

В Новой Каледонии задержаны свыше 200 человек Более 200 человек были задержаны в ходе в Новой Каледонии.
Другие страны
16 мая 2024 г. 13:08
В Новой Каледонии задержаны свыше 200 человек

Более 200 человек были задержаны в Новой Каледонии.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала France 2 заявил в четверг глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Были задержаны 206 граждан", - отметил он.

12.55

Полиция в Новой Каледонии задержала человека, подозреваемого в убийстве двух человек в ходе беспорядков.

Как передает Report со ссылкой на телеканал France 2, об этом заявил в четверг глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"К большому счастью, насколько я знаю, погибших больше не было. Вместе с этим полиция задержала человека, ответственного за смерть двух канаков", - заявил он.

Отметим, что в ответ на бурные протесты в Нумеа, столице Новой Каледонии, французские власти ввели комендантский час и запретили проведение массовых мероприятий.

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Версия на азербайджанском языке Yeni Kaledoniyada etiraz aksiyaları zamanı qətl törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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