В Новой Каледонии возобновились столкновения между протестующими и полицией

На французской заморской территории Новая Каледония в ночь на понедельник возобновились столкновения между протестующими и полицией. В понедельник многие школы закрылись в целях безопасности.

На французской заморской территории Новая Каледония в ночь на понедельник возобновились столкновения между протестующими и полицией. В понедельник многие школы закрылись в целях безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на верховный комиссариат.

Сообщается, что напряженная ситуация сохраняется.

"Ночь была тревожной и отмечена волнениями по всей территории, включая острова Пен и Маре, что потребовало вмешательства многочисленных подкреплений. Были нападения на полицию, умышленные поджоги и баррикады", - сообщил телеканал.

Отметим, что протесты сторонников независимости, выступающих против реформ, начались 13 мая. Противники реформы, предусматривающей расширение электората на провинциальных выборах в Новой Каледонии, считают, что она ослабит избирательные возможности коренных жителей - канаков, и тем самым усилит влияние Парижа. В ходе этих событий погибли девять человек, включая двух жандармов. Архипелагу нанесен огромный ущерб, оцениваемый в более чем 1 млрд евро.