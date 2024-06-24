О нас

В Новой Каледонии возобновились столкновения между протестующими и полицией

В Новой Каледонии возобновились столкновения между протестующими и полицией На французской заморской территории Новая Каледония в ночь на понедельник возобновились столкновения между протестующими и полицией. В понедельник многие школы закрылись в целях безопасности.
Другие страны
24 июня 2024 г. 10:59
В Новой Каледонии возобновились столкновения между протестующими и полицией

На французской заморской территории Новая Каледония в ночь на понедельник возобновились столкновения между протестующими и полицией. В понедельник многие школы закрылись в целях безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на верховный комиссариат.

Сообщается, что напряженная ситуация сохраняется.

"Ночь была тревожной и отмечена волнениями по всей территории, включая острова Пен и Маре, что потребовало вмешательства многочисленных подкреплений. Были нападения на полицию, умышленные поджоги и баррикады", - сообщил телеканал.

Отметим, что протесты сторонников независимости, выступающих против реформ, начались 13 мая. Противники реформы, предусматривающей расширение электората на провинциальных выборах в Новой Каледонии, считают, что она ослабит избирательные возможности коренных жителей - канаков, и тем самым усилит влияние Парижа. В ходе этих событий погибли девять человек, включая двух жандармов. Архипелагу нанесен огромный ущерб, оцениваемый в более чем 1 млрд евро.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yeni Kaledoniyada etirazçılarla polislər arasında toqquşmalar yenidən başlayıb
Версия на английском языке Clashes between protesters and police reignite in New Caledonia

Самое читаемое

Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
20 июня 2024 г. 11:15
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
23 июня 2024 г. 22:45
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
21 июня 2024 г. 16:45
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
22 июня 2024 г. 09:55
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
23 июня 2024 г. 21:05
Пожар в многоэтажном здании в Астане локализован
ВидеоПожар в многоэтажном здании в Астане локализован
22 июня 2024 г. 17:24
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
23 июня 2024 г. 20:10
В Махачкале в результате нападения неизвестных убит сотрудник полиции, шестеро ранены
В Махачкале в результате нападения неизвестных убит сотрудник полиции, шестеро ранены
23 июня 2024 г. 20:49
В США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
ФотоВ США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
20 июня 2024 г. 10:30
Делегация Казахстана посетила Управление военной полиции министерства обороны
ФотоДелегация Казахстана посетила Управление военной полиции министерства обороны
21 июня 2024 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi