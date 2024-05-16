В Новой Каледонии ущерб от беспорядков оценивается в 150 млн евро

Власти Новой Каледонии предварительно оценили в 150 млн евро ущерб от беспорядков в столице заморской территории Франции в Тихом океане.

Власти Новой Каледонии предварительно оценили в 150 млн евро ущерб от беспорядков в столице заморской территории Франции в Тихом океане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в письме к премьер-министру республики Габриэлю Атталю сообщила глава Южной провинции Новой Каледонии Соня Бакес.

"Первоначальный ущерб <...> оценивается торгово-промышленной палатой в 150 млн евро", - говорится в тексте письма, который Бакес опубликовала в Facebook.

Она призвала правительство республики создать специальный фонд для ликвидации последствий беспорядков.

В свою очередь глава регионального отделения движения предпринимателей Франции (MEDEF) Мимси Дали заявила, что беспорядки могут обернуться катастрофой для экономики региона. "На данный момент мы не видим никаких улучшений. В нескольких районах по-прежнему происходят нападения, люди намерены грабить и разрушать. Это совершенно беспрецедентная ситуация для Новой Каледонии, и в масштабах нашей экономики это катастрофа", - сказала она в эфире телеканала BFM Business.