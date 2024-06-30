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В Новой Каледонии сорвали первый тур выборов в Нацсобрание

В Новой Каледонии сорвали первый тур выборов в Нацсобрание Первый тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции был сорван на участках в коммуне Уаилу в Новой Каледонии.
Другие страны
30 июня 2024 г. 13:02
В Новой Каледонии сорвали первый тур выборов в Нацсобрание

Первый тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции был сорван на участках в коммуне Уаилу в Новой Каледонии.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Outre-mer La Premiere.

Согласно информации, неизвестные перекрыли вход в мэрию автомобилем и подожгли его, а также оставили там тяжелый бетонный блок и ветки деревьев.

В результате ни избиратели, ни даже мэр коммуны не смогли попасть в здание, урны для голосования также не установили. Голосование было сорвано.

В общей сложности в беспорядках участвовали более 100 человек.

На место был направлен спецназ жандармерии, однако СМИ сообщили, что по итогам противостояния больше никто не пострадал и новых попыток вторжения не предпринималось.

Первый тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) проходит во Франции 30 июня. Выборы в Новой Каледонии проходят в особенно напряженной атмосфере, поскольку на этой заморской территории до сих пор до конца не утихли протесты против реформы избирательной системы, начатой правительством республики.

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Версия на азербайджанском языке Yeni Kaledoniyada parlament seçkilərinin birinci turunda iğtişaşlar baş verib

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