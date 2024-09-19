СМИ: В Новой Каледонии полицейские застрелили двух человек в ходе ночной операции

В ходе ночной полицейской операции два человека были застрелены в Новой Каледонии - на заморской территории Франции - где в мае начались беспорядки между коренными канаками и сторонниками Франции.

В ходе ночной полицейской операции два человека были застрелены в Новой Каледонии, где в мае начались беспорядки между коренными канаками и сторонниками Франции.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на французские СМИ.

Отмечается, что таким образом, число погибших с начала кризиса, спровоцированного спорной избирательной реформой, приостановленной в июне, достигло 13 человек.

Напомним, что жители Новой Каледонии протестуют из-за рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты были организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет.