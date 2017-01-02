В новогоднюю ночь во Франции сожжено 650 автомобилей, 454 человека задержаны

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Новогодняя ночь во Франции вновь была омрачена множеством инцидентов, связанных с сожжением автомобилей хулиганами.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, кообщили в воскресенье в министерстве внутренних дел республики, в общей сложности за ночь было сожжено 650 машин.

"В этом году в очередной раз количество сожженных автомобилей показывает, что этот феномен, сколь бы неприемлемым он ни был, продолжает существовать. Было подожжено 650 машин, в то время как в прошлом году таких случаев было 602", - говорится в заявлении МВД.

Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что эта неблагоприятная тенденция в целом идет на спад.

"За последние пять лет количество сожженных автомобилей (в новогоднюю ночь) сократилось на 20%", - указали в ведомстве.

Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что эта неблагоприятная тенденция в целом идет на спад. "За последние пять лет количество сожженных автомобилей (в новогоднюю ночь) сократилось на 20%", - указали в ведомстве.