В новогоднюю ночь во Франции сожгли почти 700 машин

В новогоднюю ночь во Франции полиция задержала 490 человек, а в ходе беспорядков было сожжено 690 автомобилей.

В новогоднюю ночь во Франции полиция задержала 490 человек, а в ходе беспорядков было сожжено 690 автомобилей.

Как передает Report , об этом сообщили во французском МВД.

"2022 год становится, таким образом, годом, в котором в новогоднюю ночь сожжено наименьшее число автомобилей и произведено наибольшее число задержаний", – уточняется в Twitter-аккаунте министра внутренних дел Жеральда Дарманена.

На улицах страны в праздничную ночь дежурили 90 тысяч полицейских и жандармов. Среди них тоже есть пострадавшие, отмечает Дарманен.

В прошлый Новый год на французских улицах был задержан 441 человек и сожжено 874 автомобиля.