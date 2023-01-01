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В новогоднюю ночь во Франции сожгли почти 700 машин

В новогоднюю ночь во Франции сожгли почти 700 машин В новогоднюю ночь во Франции полиция задержала 490 человек, а в ходе беспорядков было сожжено 690 автомобилей.
Другие страны
1 января 2023 г. 20:52
В новогоднюю ночь во Франции сожгли почти 700 машин

В новогоднюю ночь во Франции полиция задержала 490 человек, а в ходе беспорядков было сожжено 690 автомобилей.

Как передает Report, об этом сообщили во французском МВД.

"2022 год становится, таким образом, годом, в котором в новогоднюю ночь сожжено наименьшее число автомобилей и произведено наибольшее число задержаний", – уточняется в Twitter-аккаунте министра внутренних дел Жеральда Дарманена.

На улицах страны в праздничную ночь дежурили 90 тысяч полицейских и жандармов. Среди них тоже есть пострадавшие, отмечает Дарманен.

В прошлый Новый год на французских улицах был задержан 441 человек и сожжено 874 автомобиля.

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Версия на азербайджанском языке Fransada Yeni il gecəsi 490 nəfər həbs edilib, 690 avtomobil yandırılıb

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