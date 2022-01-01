В новогоднюю ночь во Франции сожгли 874 машины, задержаны 440 человек

В новогоднюю ночь во Франции злоумышленники сожгли 874 машины.

В новогоднюю ночь во Франции злоумышленники сожгли 874 машины.

Как передает Report, об этом сообщил глава французского МВД Жеральд Дарманен в Twitter .

По данным полиции, всего были задержаны около 440 человек. Дарманен поблагодарил полицейских, которые занимались охраной правопорядка в новогоднюю ночь.

По информации секретаря национального независимого союза комиссаров полиции Матье Вале, по всей стране было мобилизовано около 127 тыс. полицейских и пожарных. Он отметил, что ночь была "обычной" по числу уничтоженных машин и раненых полицейских.

По данным на прошлый год, во Франции сожгли 861 машину в Новый год. Эти цифры о поджогах машин не фигурировали в релизе МВД страны о происшествиях в новогоднюю ночь в связи с тем, что глава ведомства Жеральд Дарманен направил префектам письмо с требованием не сообщать эти данные на местном уровне, "чтобы избежать любых элементов соревнования" по числу поджогов.