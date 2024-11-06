В Нови-Саде девять человек задержали за участие в беспорядках

Правоохранительные органы Сербии задержали девять человек за участие в беспорядках в городе Нови-Сад, произошедших 5 ноября вечером после митинга протеста из-за гибели людей на городском вокзале.

Правоохранительные органы Сербии задержали девять человек за участие в беспорядках в городе Нови-Сад, произошедших 5 ноября вечером после митинга протеста из-за гибели людей на городском вокзале.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная прокуратура.

"По случаю протеста граждан, состоявшегося 5 ноября 2024 года в Нови-Саде, в ходе которого имело место насилие и уничтожение имущества, Высшая прокуратура в Нови-Саде информирует общественность, что в общей сложности были лишены свободы 9 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, что несколько тысяч жителей Нови-Сада собрались во вторник на акцию протеста из-за обрушения бетонной конструкции на здании городского вокзала, в результате чего погибли 14 человек. Спустя несколько часов после начала протестов люди в масках напали на здание городской администрации и охранявших его сотрудников полиции. Они разбили большинство окон здания, расписали стены, вырвали и унесли камеры наружного наблюдения.