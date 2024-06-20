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В Норвегии запустили завод по производству ракет морского и воздушного базирования

В Норвегии запустили завод по производству ракет морского и воздушного базирования Оборонная компания Kongsberg Defence Aerospace открыла в Норвегии завод по производству ракет морского и воздушного базирования, которые могут применяться в том числе на истребителях F-35.
Другие страны
20 июня 2024 г. 16:37
В Норвегии запустили завод по производству ракет морского и воздушного базирования

Оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace открыла в Норвегии завод по производству ракет морского и воздушного базирования, которые могут применяться в том числе на истребителях F-35.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что Kongsberg вложила в строительство нового предприятия 150 млн евро. Завод в скандинавской стране начнет работу 20 июня. На нем будут выпускать ракеты морского базирования, известные как NSM (Naval Strike Missile - ракеты для нанесения ударов по морским целям), и ракеты воздушного базирования JSM (Joint Strike Missile - многоцелевые ракеты). Последние могут использоваться в истребителях F-35, говорится в сообщении.

Ракеты обладают примерно схожими характеристиками. Они весят 400 кг, имеют длину около четырех метров и могут поражать цели на расстоянии до 200 км. NSM и JSM используют вооруженные силы США, Польши, Великобритании и других стран.

Как утверждается, идея строительства завода возникла еще в 2021 году до начала боевых действий в Украине. Норвегия рассматривала реализацию проекта для обеспечения безопасности своих нефтегазовых месторождений.

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