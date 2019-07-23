В Норвегии задержаны двое за осквернение памятника жертвам Брейвика

В Норвегии за осквернение памятника жертвам Андерса Брейвика задержаны два человека.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом во вторник, 23 июля, сообщило агентство ТАСС.

На установленном в городе Тёнсберг памятнике, представляющем собой выбитый в камне человеческий силуэт, поверх текста задержанные нарисовали свастику.

Позже полиция задержала двух 20-летних жителей города, которые подозреваются в этом преступлении.

Брейвик устроил двойной теракт в Осло 22 июля 2011 года. Сначала он организовал взрыв у комплекса правительственных зданий в центре города, а через несколько часов, переодевшись в полицейскую форму, открыл стрельбу в молодежном лагере.

Жертвами стали 77 человек - 69 были убиты на острове Утёйя, восемь погибли при взрыве в Осло, 151 человек получил ранения. В июле 2018 года погибшим от рук преступника открыли памятник в Осло.