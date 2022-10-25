В Норвегии задержан ученый из Бразилии за шпионаж в пользу России

Исследователь университета Тромсё в Норвегии, гражданин Бразилии, был задержан полицией по подозрению в шпионаже в пользу России.

Исследователь университета Тромсё в Норвегии, гражданин Бразилии, был задержан полицией по подозрению в шпионаже в пользу России.

Как передает Report, об этом помощник руководителя Службы безопасности Хедвиг Мое заявил в интервью NRK. Власти потребовали выслать бразильца из страны.

"Мы потребовали, чтобы бразильский исследователь из Университета Тромсё норвежского Арктического университета, был выслан из Норвегии, потому что мы считаем, что он представляет угрозу фундаментальным национальным интересам", - сказал он.

По данным спецслужб Норвегии, бразильский ученый на самом деле является гражданином России, которого под прикрытием отправили в Норвегию. Спецслужбы сообщили, что мужчина приехал в Норвегию в рамках исследовательского проекта осенью 2021 года. Он исследовал Северную Норвегию и гибридные угрозы.