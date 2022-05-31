В Норвегии выявили первый случай заражения человека оспой обезьян

Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен в Норвегии.

Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен в Норвегии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник заявили в национальном Институте общественного здравоохранения.

Указывается, что инфицированный человек недавно выезжал за границу и этот случай связан с продолжающейся вспышкой заболевания в Европе.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела.

По данным Всемирной организации здравоохранения, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.