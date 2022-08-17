В Норвегии уволены десятки военнослужащих Королевской гвардии из-за наркотиков

В Норвегии 30 королевских гвардейцев уволены со службы из-за употребления наркотиков.

В Норвегии 30 королевских гвардейцев уволены со службы из-за употребления наркотиков.

Как передает Report, об этом в среду сообщает NRK.

"После внутренней проверки в рядах вооруженных сил пять гвардейцев признали вину в использовании наркотических средств на празднике, во время пребывания в летнем отпуске, а еще 25 военнослужащих признались в этом позднее", - заявил пресс-секретарь сухопутных войск Норвегии Браге Стейнсон Вик-Хансен.

По словам источника телеканала, это "отражает проблему с употреблением наркотиков в целом в норвежском обществе".