В Норвегии растет число заразившихся коронавирусом

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Лабораторные анализы подтвердили наличие коронавируса у 32 человек в Норвегии, власти предупреждают о возросшем риске распространения заболевания.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на Управление по здравоохранению королевства.

По мнению руководителя управления Бьорна Гулдвога, начинается новая стадия распространения вируса. "Нам необходимо более тесное взаимодействие с населением для того, чтобы решить, как действовать дальше", - отметил Гулдвог на пресс-конференции.

Он также сообщил, что среди населения Норвегии растет беспокойство, стало больше обращений на номер экстренной службы.Ранее стало известно о том, что немецкое круизное судно Aida Aura с 1,2 тысячи пассажиров на борту не может выйти из норвежского порта Хаугесунн из-за того, что у двух пассажиров – граждан Германии - подозревают коронавирус, ожидаются результаты анализов.