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В Норвегии пройдут выборы в однопалатный парламент

В Норвегии пройдут выборы в однопалатный парламент Выборы в Стортинг - однопалатный парламент - пройдут в понедельник в Норвегии. С 2013 года королевством управляет правительственная коалиция под руководством консервативной партии "Хёйре" во главе с премьер-министром Эрной Сульберг, однако, согласно после
Другие страны
13 сентября 2021 г. 02:18
В Норвегии пройдут выборы в однопалатный парламент

Выборы в Стортинг - однопалатный парламент - пройдут в понедельник в Норвегии. С 2013 года королевством управляет правительственная коалиция под руководством консервативной партии "Хёйре" во главе с премьер-министром Эрной Сульберг, однако, согласно последним опросам, серьезную конкуренцию ей может составить левый блок, в первую очередь Рабочая партия.

Как передает Report, хотя выборы назначены на 13 сентября, во многих муниципалитетах голосование проходило и в воскресенье. Возможностью проголосовать досрочно воспользовались свыше 1,6 млн избирателей, что составляет более 42% от всех, кто имеет право голоса. В основной день избирательные участки будут открыты с 09:00 до 21:00 по местному времени (с 11:00 до 23:00 - бакинское время).

В норвежском парламенте 169 депутатов, избираемых на четыре года прямым, равным и тайным голосованием по партийным спискам.

Норвежское телеграфное бюро отметило, что в этом году на парламентских выборах в Норвегии не будет международных наблюдателей, из-за пандемии организовать их присутствие оказалось сложной задачей.

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