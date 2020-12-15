В Норвегии продлили ограничения по COVID-19 до середины января

Норвежские власти приняли решение продлить ограничительные меры, действующие в стране из-за коронавируса, до середины января, чтобы избежать роста заражений

Норвежские власти приняли решение продлить ограничительные меры, действующие в стране из-за коронавируса, до середины января, чтобы избежать роста заражений.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Бент Хёйе.

"Мы видим, что наметившийся спад по количеству заболевших несколько замедлился, хотим гарантировать, что правила карантина будут соблюдаться после Рождества, вот почему мы сохраняем национальные меры вплоть до второй половины января", - сказал министр.

Он пояснил, что, несмотря на то, что в самой Норвегии ситуация с распространением коронавируса не является критичной, хотя и сложной, в соседних с королевством странах она ухудшается, и норвежские власти обязаны сделать все, чтобы избежать негативного сценария.

"Мы должны быть готовы к тому, что ситуация повторится у нас. Что мы можем войти в новый год с увеличивающимся количеством заражений", - пояснил Хёйе и вновь призвал норвежцев в ближайшие недели по возможности оставаться дома и максимально сократить контакты.