В Норвегии приостановлено железнодорожное сообщение

Власти Норвегии распорядились приостановить движение всех поездов в стране.

Власти Норвегии распорядились приостановить движение всех поездов в стране.

Как сообщает Report, об этом говорится на сайте Госагентства по развитию и управлению железнодорожным движением Норвегии - Bane Nor.

Решение о приостановке движения связано с неисправностью в системе связи между поездами и центром управления.

Проблема была обнаружена в 7:55 по местному времени (10:55 по Баку). После этого компания несколько раз объявляла о продлении работ до 20:00 по местному времени.

Некоторые города Норвегии запустили автобусы, дублирующие железнодорожные маршруты. Bane Nor обязалась обеспечить пассажиров такси до места назначения или оплатить проживание в отеле, если они не смогут добраться туда другими видами транспорта. Когда будет восстановлено железнодорожное сообщение пока не сообщается.