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В Норвегии при сходе оползня пропали 12 человек

В Норвегии при сходе оползня пропали 12 человек Власти выясняют судьбу 12 человек, около 1,5 тысячи жителей селения в области Румерике недалеко от Осло эвакуированы, порядка 15 домов сметены после схода оползня.
Другие страны
30 декабря 2020 г. 22:59
В Норвегии при сходе оползня пропали 12 человек

Власти выясняют судьбу 12 человек, около 1,5 тысячи жителей селения в области Румерике недалеко от Осло эвакуированы, порядка 15 домов сметены после схода оползня.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила телерадиокомпания NRK.

Напомним, что мощный оползень из глинистого плавуна сошел в ночь на среду в области Румерике к северо-востоку от Осло. Под него попали несколько домов, жителей пришлось эвакуировать, однако судьба нескольких человек остается неизвестной.

Отметим, что в среду днем на место ЧП приехала премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, которая заверила, что всем, кто пострадал в результате этой природной катастрофы и остался без жилья, будет оказана помощь.

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