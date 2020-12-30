В Норвегии при сходе оползня пропали 12 человек

В Норвегии при сходе оползня пропали 12 человекВласти выясняют судьбу 12 человек, около 1,5 тысячи жителей селения в области Румерике недалеко от Осло эвакуированы, порядка 15 домов сметены после схода оползня.
Напомним, что мощный оползень из глинистого плавуна сошел в ночь на среду в области Румерике к северо-востоку от Осло. Под него попали несколько домов, жителей пришлось эвакуировать, однако судьба нескольких человек остается неизвестной.
Отметим, что в среду днем на место ЧП приехала премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, которая заверила, что всем, кто пострадал в результате этой природной катастрофы и остался без жилья, будет оказана помощь.
A landslide in a Norwegian village has injured 10 people, left 21 unaccounted for and buried houses under what looks like a huge slick of mud in a gully.