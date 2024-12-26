В Норвегии при падении автобуса в озеро погибли три человека

На севере Норвегии автобус с туристами упал в озеро Осватнет округа Хадсел, есть погибшие и пострадавшие.

На севере Норвегии автобус с туристами упал в озеро Осватнет округа Хадсел, есть погибшие и пострадавшие.

Как передает Report, об этом сообщает The Sun со ссылкой на местную полицию.

Согласно данным издания, в условиях снегопада и сильного ветра автобус, в котором находилось 58 человек (преимущественно иностранцы), в середине дня вылетел с дороги и упал в озеро, он частично затоплен.

Отмечается, что в результате происшествия погибли три человека, а четверо получили тяжелые травмы.

Данный автобус принадлежит транспортной компании Boreal Buss AS, уточняется в сообщении.