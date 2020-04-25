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В Норвегии отменили до сентября фестивали численностью более 500 человек

​В Норвегии отменили до сентября фестивали численностью более 500 чело

Правительство Норвегии на фоне распространения коронавируса приняло решение не проводить фестивали и прочие мероприятия, численность которых превышает 500 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила телекомпания NRK со ссылкой на министра культуры страны Абида Райа.

"Правительство намерено продлить запрет на все фестивали и другие мероприятия с участием более 500 человек до 1 сентября". – приводит телекомпания слова министра, который отметил, что эти расчеты базируются на рекомендациях института общественного здравоохранения Норвегии.

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