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В Норвегии открыли центр десантных операций для противодействия РФ

В Норвегии открыли центр десантных операций для противодействия РФ Норвегии создали центр подготовки морского десанта НАТО для противодействия РФ в Арктике.
Другие страны
1 декабря 2024 г. 08:57
В Норвегии открыли центр десантных операций для противодействия РФ

Норвегии создали центр подготовки морского десанта НАТО для противодействия РФ в Арктике.

Как передает Report, об этом пишет журнал Newsweek.

База по подготовке военных из США, Великобритании и Нидерландов располагается на севере страны. Своего морского десанта у Норвегии нет, но часть ее спецназа базируется в этом регионе, отмечает издание.

"Мы должны совместно проходить подготовку, чтобы защитить Норвегию, Северный регион и НАТО в случае кризиса или войны", - приводит Newsweek заявление министра обороны королевства Бьорна Арильда Грама, сделанное им в четверг во время посещения базы.

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