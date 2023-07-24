В Норвегии коммуникационная платформа 12 министерств подверглась хакерской атаке

Служба безопасности и обслуживания министерств (СБО) обнаружила хакерскую атаку на информационно-коммуникационную платформу 12 министерств Норвегии. Инцидент расследуется полицией.

Служба безопасности и обслуживания министерств (СБО) обнаружила хакерскую атаку на информационно-коммуникационную платформу 12 министерств Норвегии. Инцидент расследуется полицией.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте правительства страны.

"К случившемуся мы относимся со всей серьезностью. СБО тесно сотрудничает со Службой национальной безопасности и полицией. В отношении атаки принят ряд мер, и мы внимательно отслеживаем ситуацию", - приводятся в пресс-релизе слова министра коммун и регионов Сигбьёрн Йельсвик.

Он также подчеркнул, что работа правительства проходит в обычном режиме.

"Мы обнаружили неизвестную ранее уязвимость программы одного из наших поставщиков. Ею воспользовался неизвестный. Сейчас эту уязвимость мы устранили. Пока рано говорить что-либо о том, кто за этим стоит, а также о масштабе атаки. Наше обследование и расследование полиции даст на это ответ", - заявил директор СБО Эрик Хупе.

Информационно-коммуникационная платформа используется всеми министерствами за исключением офиса премьер-министра, а также министерств обороны, юстиции и иностранных дел