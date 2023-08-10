В Норвегии из-за наводнения эвакуировали более 3 800 человек

По меньшей мере 3 885 человек покинули свои дома в Норвегии из-за наводнений и оползней, вызванных циклоном "Ханс".

По меньшей мере 3 885 человек покинули свои дома в Норвегии из-за наводнений и оползней, вызванных циклоном "Ханс".

Как передает Report со ссыкой на ТАСС, об этом сообщает агентство NTB.

Из города Ол на западном побережье страны были вынуждены уехать 1 тыс. человек, 1 714 - из города Хёнефосс в центральной части страны. Общее количество эвакуированных пока не подсчитано точно, поскольку некоторые из них уже вернулись домой.

По данным NTB, в среду было эвакуировано 3 тыс. человек. Управление общественной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям задействовало 12 вертолетов для спасательных работ, им помогают вертолеты полиции и ВС. Страховые компании Норвегии сообщили о тысячах убытков в связи с циклоном.