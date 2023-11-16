В Норвегии и Эстонии допустили закрытие КПП на границе с Россией

Норвегия следит за ситуацией на границе России и Финляндии и в случае необходимости готова последовать примеру финских властей, которые ограничили работу контрольно-пропускных пунктов.
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"Мы внимательно следим за ситуацией, и, возможно, для нас было бы целесообразным закрыть границу в кратчайшие сроки, если это необходимо", - допустила Мель.
На границе России и Норвегии работает единственный КПП "Стурскуг" (с российской стороны - МАПП "Борисоглебск", находится на территории Печенгского района Мурманской области). По словам Мель, на данный момент власти не наблюдали там какого-либо аномального движения, напротив, трафик на КПП самый низкий за всю осень.