В Норвегии и Эстонии допустили закрытие КПП на границе с Россией

Норвегия следит за ситуацией на границе России и Финляндии и в случае необходимости готова последовать примеру финских властей, которые ограничили работу контрольно-пропускных пунктов.

Норвегия следит за ситуацией на границе России и Финляндии и в случае необходимости готова последовать примеру финских властей, которые ограничили работу контрольно-пропускных пунктов.

Как передает Report , об этом в интервью агентству NTB сказала министр юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер Мель. Вероятность закрытия нескольких КПП на границе с Россией рассматривает и Эстония, сообщил Postimees руководитель пограничной службы страны Вейко Коммусаар.

"Мы внимательно следим за ситуацией, и, возможно, для нас было бы целесообразным закрыть границу в кратчайшие сроки, если это необходимо", - допустила Мель.

На границе России и Норвегии работает единственный КПП "Стурскуг" (с российской стороны - МАПП "Борисоглебск", находится на территории Печенгского района Мурманской области). По словам Мель, на данный момент власти не наблюдали там какого-либо аномального движения, напротив, трафик на КПП самый низкий за всю осень.