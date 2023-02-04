В Норвегии допрашивают экс-командира ЧВК "Вагнер"

В Норвегии проводят допросы бывшего командира одного из отделов ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева, который попросил убежища в этой стране.

В Норвегии проводят допросы бывшего командира одного из отделов ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева, который попросил убежища в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на местную телерадиокомпанию NRK, об этом сообщили в Национальной службе уголовных расследований (Kripos).

В Kripos заявили, что хотят продолжить допрос россиянина. Поскольку пока он в статусе свидетеля, поэтому не обязан давать объяснения полиции. Однако сам Медведев заявил, что хочет дать дополнительные показания.

Кроме того, в Kripos отметили, что у Медведева при себе были цифровые материалы, которые он передал правоохранителям. Но больше деталей не раскрыли.

По сведениям NRK, в пятницу Медведев должен был встретиться с российским правозащитником Владимиром Осечкиным, которого называет "своим другом". Осечкин руководит антикоррупционным и правозащитным сайтом Gulagu.net и живет во Франции с 2015 года. Французские власти предоставляют ему круглосуточную охрану.

Ранее проект Gulagu.net сообщил, что бывший командир одного из отрядов так называемой "группы Вагнера" Андрей Медведев 12 января бежал в Норвегию и запросил там политическое убежище.