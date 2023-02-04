О нас

В Норвегии допрашивают экс-командира ЧВК "Вагнер"

В Норвегии допрашивают экс-командира ЧВК "Вагнер" В Норвегии проводят допросы бывшего командира одного из отделов ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева, который попросил убежища в этой стране.
Другие страны
4 февраля 2023 г. 06:27
В Норвегии допрашивают экс-командира ЧВК Вагнер

В Норвегии проводят допросы бывшего командира одного из отделов ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева, который попросил убежища в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на местную телерадиокомпанию NRK, об этом сообщили в Национальной службе уголовных расследований (Kripos).

В Kripos заявили, что хотят продолжить допрос россиянина. Поскольку пока он в статусе свидетеля, поэтому не обязан давать объяснения полиции. Однако сам Медведев заявил, что хочет дать дополнительные показания.

Кроме того, в Kripos отметили, что у Медведева при себе были цифровые материалы, которые он передал правоохранителям. Но больше деталей не раскрыли.

По сведениям NRK, в пятницу Медведев должен был встретиться с российским правозащитником Владимиром Осечкиным, которого называет "своим другом". Осечкин руководит антикоррупционным и правозащитным сайтом Gulagu.net и живет во Франции с 2015 года. Французские власти предоставляют ему круглосуточную охрану.

Ранее проект Gulagu.net сообщил, что бывший командир одного из отрядов так называемой "группы Вагнера" Андрей Медведев 12 января бежал в Норвегию и запросил там политическое убежище.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Norveçdə “Vaqner”in sabiq komandiri dindirilir

Самое читаемое

EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
31 января 2023 г. 10:06
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
31 января 2023 г. 15:25
Участники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоУчастники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
31 января 2023 г. 19:25
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
1 февраля 2023 г. 17:02
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
1 февраля 2023 г. 21:38
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
2 февраля 2023 г. 10:26
В инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
ФотоВ инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
28 января 2023 г. 10:41
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
29 января 2023 г. 07:34
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
30 января 2023 г. 13:04
Премьер-министр Венгрии: Мы будем поставлять в Европу электроэнергию, производимую в Азербайджане
Премьер-министр Венгрии: Мы будем поставлять в Европу электроэнергию, производимую в Азербайджане
30 января 2023 г. 21:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi