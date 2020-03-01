​В Норвегии число заразившихся коронавирусом выросло до 15 человек

Количество зараженных новым типом коронавируса (COVID-19) в Норвегии достигло 15 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает норвежский Институт национального здоровья.

Отмечается, что COVID-19 в субботу был подтвержден еще у восьми человек, помимо семерых, у кого уже было диагностировано заболевание к пятнице. Трое зараженных являются сотрудниками больницы в столице страны Осло. По данным Института национального здоровья, все пациенты были заражены в очагах распространения вируса за границей.